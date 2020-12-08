ريال مدريد يعلن غياب لاعبه عن مواجهة مونشنجلادباخ بسبب الإصابة

2020/12/08 | 20:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة مهاجمه الصربي، لوكا يوفيتش، وتأكد غيابه عن مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني غدًا في دوري أبطال أوروبا.

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