حسم مشاريع ومناقشة أخرى في 3 محافظات.. حديث موسّع من الأمانة العامة

2020/12/08 | 21:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، افتتاح ماء الإصلاح – الجبايش في محافظة ذي قار خلال الأسبوع الجاري، فيما أشارت إلى أنه من المزمع تسليم أكثر من 50 مدرسة خلال شباط المقبل في المحافظة ذاتها، كاشفة عن مناقشة مشاريع ثلاث محافظات خلال الأسبوع المقبل.

وقال الناطق باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (8 كانون الاول 2020)، إن "مشروع ماء الإصلاح - الجبايش سيتم افتتاحه خلال الأسبوع الحالي، بعد أن قامت ملاكات الشركة بالإطلاق التجريبي".

وأضاف أن "هذا المشروع سيزود مناطق الإصلاح، والجبايش، والمنار، والسيد دخيل، والفهود، بماء الإسالة".

وأشار إلى أن "جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في ذي قار، أدت إلى مباشرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الفور بتنفيذ مخرجات هذه الجلسة، وكانت هنالك اجتماعات مع الجهات المعنية في الوزارات، حيث تحرك فريق الأمانة العامة وقام بزيارة أربعة مشاريع مهمة في ذي قار، وتكللت بالنجاح".

وتابع أن "جسر النصر أنجز خلال أقل من 20 يوماً، وكذلك طريق آل بدير - الفجر جاهز للاستخدام، الذي تحول من طريق الموت إلى طريق الحياة، فضلا عن إنجاز مشروع ماء الإصلاح - الجبايش، وأيضاً المستشفى التركي الذي سينجز خلال نهاية السنة"، مبيناً أنه "خلال شباط المقبل في عام 2021، من المفترض تسليم أكثر من 50 مدرسة في محافظة ذي قار".

وأوضح أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، بضرورة معالجة العقبات التي تواجه المشاريع المتلكئة في المحافظات، وضرورة إيجاد الحلول الملائمة لديمومتها، إضافة إلى أن البرنامج الحكومي، الذي يحمل أولويات ومن ضمنها تحريك عجلة المشاريع المتوقفة والمتلكئة منذ سنوات".

ولفت إلى أن "هنالك شقين من المشاريع، الأول هي المشاريع التي كانت تديرها شركات خاصة وناقلة، وتم سحب العمل منها، وإحالتها إلى شركات حكومية، حيث ستتحمل هذه الشركات الناقلة المصاريف بحسب القانون".

واستطرد بالقول "أما الشق الآخر وهو المشاريع التي كانت ضمن الخطة المدرجة ضمن وزارة التخطيط والموازنة ومصروفة أموالها، لكن تلكأت خلال السنوات الماضية، لأسباب إدارية أو فنية، وكذلك هنالك مشاريع توقفت بسبب جائحة كورونا، هذه أيضاً شملها توجه حكومي".

وذكر أنه "خلال الأسبوع الماضي كانت هنالك جلسة لمناقشة المشاريع المتلكئة في محافظة واسط، أما يوم أمس كانت هنالك جلسة للجنة العليا للإعمار والخدمات برئاسة الأمين العام لمناقشة مشاريع كركوك وميسان، أما الأسبوع القادم ستناقش مشاريع ثلاث محافظات".وبين أن "المشاريع المستهدفة هي المشاريع الحيوية المهمة، كالطرق والجسور والمدارس والمشاريع الصحية".

ونوه بأن "المشاريع التي وصلت لنسب إنجاز متقدمة وتوقفت، لأسباب فنية وإدارية، ستتم معالجتها على الفور وتشكيل لجان من قبل الوزارات والجهد الحكومي، لمتابعتها وإنجازها بأقرب فرصة ممكنة".

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