مساعد وزير الخارجية الأميركي: سفارتنا في بغداد باقية ولن تغلق

2020/12/08 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينك أن السفارة الأميركية في بغداد باقية ولن تُغلق، مشيراً إلى أن عمل الولايات المتحدة والتزامها نحو العراق باقٍ ولن يتأثر باي تخفيض قد يكون مستقبلا.

وأشار شينكر خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين في بغداد إلى بقاء المستشارين والمدربين الأميركيين لممارسة عملهم وفقا لاتفاقيات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وجدد المبعوث الأميركي اتهامه للفصائل المسلحة بتقويض فرص الاستثمار من خلال استهداف المشاريع الحيوية وعرقلة عملها، مؤكدا استمرار واشنطن بمعاقبة الافراد الذين يسرقون أموال العراقيين ويقتلون المتظاهرين، مضيفا أن العمل بهذه السياسة سيستمر حتى في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

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