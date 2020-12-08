المالية النيابية تزف بشرى للموظفين بشأن رواتب العام المقبل

2020/12/08 | 21:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، الثلاثاء أن رواتب الموظفين خلال العام المقبل مؤمنة، فيما أشار الى ان وزارة المالية يمكن استبدالها بصراف آلي .

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