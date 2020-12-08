التربية: تسجيل 60 إصابة بكورونا في البصرة ونواجه عاماً دراسياً صعب جداً

2020/12/08 | 21:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة التربية، الثلاثاء، عن تسجيل 60 اصابة بفيروس كورونا في مدارس البصرة.

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