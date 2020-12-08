نشر تفاصيل تحرش سينمائي مصري بشابتين.. ومهرجان القاهرة يصدر بيانا

2020/12/08 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت امرأتان تفاصيل تعرضهن لتحرش من قبل سينمائي مصري، الأمر الذي دفع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى إصدار بيان يؤكد فيه "احترامه للمرأة ورفض كل أشكال العنف ضدها ومنها التحرش".

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