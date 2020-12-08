2020/12/08 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رائد الطرب السياحي أحمد سلمان عاتب على الفضائيات: لماذا يتجاهلون عطاء 70 عاماً؟ بغداد – الزمان عبر رائد الاغنية السياحية احمد سلمان عن العتب من تجاهل الاعلام المرئي تاريخ من عطائه الفني الذي وثق آثار العراق ومناطقه السياحية.وقال سلمان الذي زار (الزمان) حاملا رسالة عتب وألم فنان جاوز الثمانين من العمر، مصرا على مواصلة […]

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