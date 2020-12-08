2020/12/08 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كلام الناس) يتعرّف على الحياة الخاصة للطائفة الآيزيدية (الشرقية) في أقصى الشمال بتقرير إستقصائي عن السياحة في دهوك زاخو – سعدون الجابري توجه برنامج(كلام الناس) في احدث حلقاته و الذي تقدمه قناة (الشرقية) في جولة استقصائية الى مدينة زاخو ضمن محافظة دهوك في أقصى شمال العراق، لبحث عدد من القضايا في الجانب السياحي وفي جانب […]

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