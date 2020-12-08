2020/12/08 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشوار القارة العجوز صعب لأسبانيا وإيطاليا وهولندا وسهل لألمانيا وفرنسا القرعة الضعيفة تعيد التساؤلات حول نظام التصفيات الأوربية { باريس- وكالات: ربما تتسبب القرعة الضعيفة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في إثارة التساؤلات القديمة حول الشكل المستخدم من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) والذي يشعر كثيرون أنه يجعل المهمة سهلة على منتخبات القمة […]

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