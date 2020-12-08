تحذير من تناول اشياء محددة قبل وبعد التطعيم بلقاح كورونا

2020/12/08 | 21:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

علق رئيس مختبر البيولوجيا المجهرية والفيروسات في جامعة موسكو د.



يوري دريغين، على توصية قدمتها رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين بشأن تعاطي المسكرات قبل التطعيم وبعده.

وذلك بعد أن أوصت رئيس الهيئة ، آنا بوبوفا، بعدم تعاطي المسكرات قبل التطعيم ضد الفيروس التاجي بـ14 يوما وبعده بـ42 يوما.



وأوضحت أن المناعة ضد الفيروس التاجي تتشكل طيلة 21 يوما بعد تلقي جرعة أولى وخلال 21 يوما بعد تلقي جرعة ثانية من اللقاح “سبوتنيك V”.

وقال إن جسم الإنسان يستعد لمكافحة العدوى.



أما نظامه الوقائي فيواجه حالة الاضطراب.



وقد سبب تعاطي المشروبات الكحولية في تلك الفترة عواقب خطيرة.



فيما لن يلحق كأس واحد من الشمبانيا، حسب العالم، بأحد أضرارا جدية”.



بينما حذر العالم من الإفراط في تناول المسكرات.

وأوضح أن كثرة تعاطي المسكرات وقت التطعيم قد يوجه ضربة مؤلمة إلى جسم الإنسان حين يمكن أن ترتفع درجة الحرارة وتظهر الحساسية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن انطلاق حملة تطعيم القطيع في روسيا وقال إن التطعيم سيطال أولا المدرسين والأطباء والعاملين في القطاع الاجتماعي.

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