مقرر المالية النيابية يقترح تحركاً على صلة بالاستثمار الخارجي لتحقيق 3 مكاسب مهمة

2020/12/08 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرحب مقرر اللجنة المالية، الدكتور احمد الصفار، اليوم الثلاثاء، باي توجه نحو جذب الاستثمارات الخارجية الى العراق، فيما دعا الى ان تتوجه الاستثمارات نحو تفعيل قطاعات الاقتصاد الحقيقي في البلاد.وقال الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاستثمارات الخارجية، واحدة من اهم الخطوات التي تقلل من نسب البطالة وتحمي الاقتصاد"، مشيرا الى ان "العراق بحاجة الى تحرك نحو جذب الاستثمارات الخارجية لتفعيل البنى التحتية والقضاء على البطالة، وحماية العملة الصعبة".وبخصوص الحراك العراقي- السعودي الاخير، دعا الصفار، الى "تحريك القطاعات المهمة، وتفعيل موارد البلاد الاساسية من خلال تلك الاستثمارات، للقضاء على البطالة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد".

قبل ذلك، طالب النائب رياض التميمي رئيس لجنة الاستثمار، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لعقد اجتماع لبحث ملف الاستثمار.وجاء في بيان نشره التميمي، وتلقته (بغداد اليوم) "اخاطب مرة جديدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته مسؤولاً اولاً عن ملف الاصلاح في البلاد، واتحدث عن كارثة تقتل الاستثمار على اعقاب ان تهوي بالعراق اقتصاديا".وتابع "دولة الرئيس: يحتاج العراق الى تطوير الاستثمار وتنشيطه ودعم الموازنة العامة من خلال ملفي الاستثمار والاقتصاد، ولكن المفاجئة التي تتكرر دوما هي التغيرات الادارية التي تكون من سيء الى اسوأ".واضاف ان "مدير عقارات الدولة كلف للنظر للامور فقط دون ان تكون له امكانية عمل حقيقة، ورؤية تنشط الاستثمار، واصبح اداة اعلامية للكلام دون عمل حقيقي".واشار الى ان :ملف المصارف والبنوك، اصبحت اداة قتل للاستثمار، لان هدفهم الفائدة الشخصية دون الفائدة العامة".ونبه "نحتاج اليوم الى اجتماع سريع وموسع مع الجهات ذات العلاقة لنتكلم لكم بكل صراحة حول ما يجري في الدوائر المعنية بهدف تنشيط الاستثمار".ودعا الكاظمي الى "اتخاذ قرارات حازمة سريعة وناجعة تغير الواقع وتضرب رؤس الفساد، لان المرحلة حساسة وحرجة وخطرة ولا مزيد فيها للمجازفة والتأخر في القرارات".

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