التعليم تعلن استمرار التقديم للجامعات والكليات الاهلية الى الرابع والعشرين من الشهر الحالي

2020/12/08 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت دائرة التعليم الجامعي الاهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، استمرار التقديم الى الكليات والجامعات الاهلية وملء البيانات عبر البوابة الالكترونية للتعليم الجامعي الاهلي (www.pe-gate.org) لغاية 2020/12/24./انتهى9

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