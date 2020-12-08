سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر شمال الموصل

2020/12/08 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى عن سقوط طائرة مسيرة في قضاء تلكيف ، 20كم شمال الموصل .وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" طائرة مسيرة مجهولة المصدر سقطت على منزل في منطقة بابل بقضاء تلكيف شمال الموصل ، دون ان يسفر الحادث عن اصابات "./انتهى

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