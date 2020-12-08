بانوراما: احتجاجات كردستان والازمة السعودية الاماراتية مع قطر

2020/12/08 | 21:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، ما تشهده محافظة السليمانية في كردستان العراق، احتجاجات غاضبة للمطالبة بصرف الرواتب، رافقتها اعمال عنف أدت ا...

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