مقتل متظاهرين في السليمانية والأمم المتحدة تدين أعمال العنف

2020/12/08 | 21:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الاحتجاجات المستمرة في محافظة السليمانية بمنطقة كردستان العراق منذ أيام، بمقتل متظاهرين اثنين خلال صدامات جرت اليوم الثلاثاء بينهم والقوات الأمن...

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