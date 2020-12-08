2020/12/08 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينأوشكت على الكتابة مستنكراً التَّدريبات المشتركة «نسور النِّيل/1» للقوَّات الجَّويَّة السُّودانيَّة والمصريَّة، بقاعدة «مروي»، خلال النِّصف الثَّاني من نوفمبر 2020م، لولا أن شغلني البلاغ المؤرَّخ 17 نوفمبر (لاحظ رمزيَّة التَّاريخ!) حول لقاء تمَّ بالقاهرة، بين الحزبين الشِّيوعيَّين، السُّوداني ممثَّلاً بالحارث التُّوم، عضو سكرتاريَّة المركزيَّة، وفتحي الفضل عضو سكرتاريَّة المركزيَّة، ومسؤ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جُمْهُورِيَّةُ الرِّئَيسِ القَائِد! - كمال الجزولي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جُمْهُورِيَّةُ الرِّئَيسِ القَائِد! - كمال الجزولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).