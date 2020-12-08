التعليم تعلن استمرار التقديم للجامعات والكليات الأهلية الى الـ 24 من الشهر الحالي

2020/12/08 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، استمرار التقديم للجامعات والكليات الأهلية الى الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، “تعلن دائرة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار التقديم للجامعات والكليات الأهلية الى الرابع والعشرين من الشهر الحالي”.

واوضحت، ان “ملء البيانات عبر البوابة الالكترونية للتعليم الجامعي الاهلي (www.pe-gate.org)”.

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