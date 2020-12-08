المبعوث الأميركي يدعو لتحقيق حل سياسي سلمي للنزاع السوري

2020/12/08 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأميركي الخارص إلى سوريا، جويل ريبرن أهمية العمل لتحقيق حل سياسي وسلمي ودائم للنزاع في سوريا بموجب القرار 2254، بحسب بيان من وزارة الخارجية الأميركية.

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