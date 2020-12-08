الانبار تكشف عن توجه كوري للاستثمار بمجالات النفط والزراعة والصناعة

2020/12/08 | 21:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [لانبار_اين]اطلع محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ،الثلاثاء، سفير كوريا في العراق على ملفي الامن والخدمات في المناطق المحررة والسبل الكفيلة في اتاحة الفرص الاستثمارية للشركات الكورية الجنوبية في العمل في عموم مدن الانبار .

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