2020/12/08 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تقرّر إغلاق أي مؤسسة تعليمية تسجّل خمس إصابات بين الطلبة كورونا: إنخفاض الوفيات والشفاء يفوق الإصابات بتسجيل 2339 بغداد – ياسين ياس كشفت وزارة الصحة والبيئة عن انخفاض حالات الوفيات بفايروس كورونا ، ومعدلات الشفاء تفوق الاصابات المؤكدة بتسجيل 2339 حالة.واوضح الموقف الوبائي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات […]

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