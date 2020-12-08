2020/12/08 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام الرسمي غدأ بمناسبة ذكرى النصر على داعش بغداد – الزمان اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس بمناسبة الذكرى النصر على عصابات داعش.وذكر بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس أنه (تقرر تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس في جميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى إعلان النصر النهائي على عصابات داعش).وكان […]

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