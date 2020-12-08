2020/12/08 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول مشاركة للاعبة متحوّلة جنسياً في دوري الأرجنتين للسيدات { بوينوس ايرس – أ ف ب : باتت مارا غوميس امس، أول لاعبة متحوّلة جنسيًا تخوض منافسات دوري الدرجة الاولى الأرجنتيني لكرة القدم للسيدات حيث أكدت أن هذه اللحظة “التاريخية” هي “مسألة اجتماعية وجماعية.وقالت غوميس بعد خسارة فريقها فيا سان كارلوس 1-7 […]

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