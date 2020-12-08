ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تتراجع بأكثر من التقديرات

2020/12/08 | 21:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، مع عدم اليقين بشأن كورونا.

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