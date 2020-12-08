2020/12/08 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بفرص حظر للتجوال بين محافظة السليمانية و4 مديريات اخرى، لمدة 24 ساعة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "اللجنة الأمنية قررت فرض حظر التنقل السيارات بين السليمانية وحلبجة وإدارة رابرين وكرميان وكل الاقضية والنواحي من الساعة 12 الليلة ولمدة 24 ساعة".

يشهد إقليم كردستان، منذ يوم الأربعاء الماضي، تظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين، تطورت إلى اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولاً إلى حرق مقار حزبية وتهديد بالتصعيد، مع سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وخرج المتظاهرون في أقضية رانية ودوكان وناحية تكية وحاجى، اليوم بتظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع المالي وتوفير فرص عمل ومشاريع خدمية، فضلا عن توزيع الرواتب في وقتها.

وأفاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، بمقتل متظاهرين اثنين، إضافة الى مقتل عنصر أمن نتيجة الصدامات، في منطقة تكية بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية.

وأضاف، أن منطقة كلار ومحافظة حلبجة شهدت مساء اليوم تظاهرات كبيرة، قام المحتجون خلالها باحراق جميع مقرات الاحزاب في ناحية خورمال بمحافظة حلبجة، فضلا عن حرق دائرة المرور، قبل أن يتفرقوا بعد صدامات مع القوات الامنية.

وتابع أن المتظاهرين احرقوا مبنى قائممقامية قضاء سيد صادق، ومبنى مديرية بلدية خورمال في محافظة حلبجة، مع استمرار التوترات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر التجوال بين السليمانية و 3 مديريات لمدة 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر التجوال بين السليمانية و 3 مديريات لمدة 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).