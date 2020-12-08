"من فعل ذلك سيندم".. مسؤول إيراني: الرد على اغتيال فخري زاده سيكون على مراحل

2020/12/08 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مستشار رئيس البرلمان الإيراني أمير عبداللهيان، الثلاثاء، ان الرد على اغتيال فخري زاده سيكون على مراحل، مبينا ان من فعل ذلك سيندم.وقال اللهيان بحسب قناة الجزيرة، "تعرفنا على من أمروا باغتيال فخري زاده وسيتم الرد عليهم قريبا".واضاف، ان "الرد والانتقام لجريمة اغتيال فخري زاده سيكون على مراحل ومن فعل ذلك سيندم".

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن مسؤولا إيرانيا أعلن عن اعتقال بعض الضالعين في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

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