نشر تفاصيل تحرش سينمائي مصري بشابتين.. ومهرجان القاهرة يصدر بياناً

2020/12/08 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنشرت امرأتان تفاصيل تعرضهن لتحرش من قبل سينمائي مصري، الأمر الذي دفع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى إصدار بيان يؤكد فيه "احترامه للمرأة ورفض كل أشكال العنف ضدها ومنها التحرش".ونشرت مدونة "دفتر حكايات" في فيسبوك التي تقدم "شهادات العنف الجنسي في مصر" شهادة لامرأتين، لم تسمهما، ضد شخص عرفته المدونة فقط بالأحرف الأولى لاسمه (إ.ع)، وقالت إنه "سينمائي مصري".وفي الشهادة الأولى التي نشرت أمس، قالت الضحية الأولى إنها التقت السينمائي لأول مرة قبل 6 سنوات، وكان لقاء وديا، قبل أن يلتقيا بعد عام تقريبا إثر خضوعها لعملية جراحية، حيث كانت تعاني من أثار نفسية وجسدية أعقبت الجراحة.الشهادة رقم ١٦ ضد السينمائي إ.ع ننشر لكم شهادة ضد إ.ع.، وهو سينمائي مصري، نشكر صاحبة الشهادة على وضع ثقتها فينا وعلى...ووفق الشهادة، فإن المخرج شجعها على التمثيل، وبعد موافقتها زارها في منزلها بغية القيام بتجربة أداء، وسرعان ما تحولت الجلسة إلى تحرش وتعدى عليها جنسيا مستغلا حالتها الصحية التي منعتها من المقاومة.وبعد ذكر تفاصيل دقيقة ومؤلمة عن التعدي عليها، قالت الضحية إنها قررت اليوم نشر شهادتها بعد أن رأت "بوستر الفيلم" الخاص بالمخرج، الأمر الذي أثار غضبها لاسيما بسبب "حالة الاحتفاء" به "كصانع أفلام نسوي".أما في الشهادة الثانية التي نشرت، الثلاثاء، فقد ذكرت الضحية الثانية أنها تعرفت على المخرج نفسه "إ.ع"، الذي حاول مرارا استدراجها مرارا عبر طلبات تحمل إيحاءات جنسية على غرار حثها على أن يرسمها ويصورها عارية.وقالت إنها قررت الإدلاء بشهادتها هو استغلال عمله في السينما لـ"استدراج البنات" صغيرات السن لممارسة الجنس معهن، وهن "تحت تأثير مخدر أو في موقف ضعف ما..".وكشفت في سياق الشهادة التي تضمنت تفاصيل عدة، أنها تعرضت بالفعل للتحرش والاغتصاب من قبل المخرج، بعد أن استدرجها وحثها على تناول الكحول والمخدرات. الشهادة رقم ١٧ ضد السينمائي إ.ع ننشر لكم الشهادة الثانيه التي وردت إلينا ضد السينمائي المصرى إ.ع.نشكر صاحبة الشهادة...وبعد نشر الشهادتين اللتين كانتا تحت عنوان "الشهادة رقم 16 ضد السينمائي إ.ع" و"الشهادة رقم 17 ضد السينمائي إ.ع"، أكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على "احترامه للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش". وأضافت إدارة المهرجان في بيان، نشرته على صفحتها في فيسبوك، "وقد تابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية..".يؤكد مهرجان القاهرة السينمائي على احترامه للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.وقد تابع المهرجان على مدار...وأردف البيان قائلا "ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درء للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تشير إلى صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية".وختم بالقول "وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا، حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشر تفاصيل تحرش سينمائي مصري بشابتين.. ومهرجان القاهرة يصدر بياناً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشر تفاصيل تحرش سينمائي مصري بشابتين.. ومهرجان القاهرة يصدر بياناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).