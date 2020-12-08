الصفار : معايير البنك المركزي لمزاد العملة غير واضحة

2020/12/08 | 21:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار :" ان المعايير التي تم وضعها من قبل البنك المركزي لمزاد العملة ، غير واضحة .والتقرير عن العملة المباعة وكمية الدولار المباع لم يتم نشره ".وقال الصفار في تصريح متلفز :" ان البنك المركزي يجب ان يعطي ارقاما صحيحة وواضحة حول الدولار المباع "، مشيرا الى :" ان مزاد العملة لا يوجد الا في العراق "./انتهى8

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