احتجاجات السليمانية.. ارتفاع القتلى لـ6 والأمم المتحدة تدين

2020/12/08 | 21:54 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في السليمانية بكردستان العراق إلى 6 قتلى، حسب ما أكدته اليوم الثلاثاء مصادر طبية ورسمية لوكالة "فرانس برس".

من جهتها، دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق العنف في محافظة السليمانية، وحثت السلطات على حماية حرية التجمع والتعبير.

وفي بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء دانت البعثة "أعمال العنف التي صاحبت احتجاجات عامة في محافظة السليمانية خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات".

وشددت على ضرورة "حماية الحق في الاحتجاجات السلمية"، مضيفةً أنه "من الضروري أن تظل المظاهرات سلمية".

وتابعت: "يجب السماح للمنافذ الإعلامية بتبليغ الأخبار بحرية دون ترهيب أو ضغط.



يجب أن تبدأ التحقيقات فوراً لتحديد مرتكبي العنف ومحاسبة هؤلاء الأشخاص بشكل كامل".

ودعت البعثة للتهدئة، وحثت سلطات إقليم كردستان على الحفاظ على حريات التجمع والتعبير.

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