المسعودي: الإصلاحات الاقتصادية والموازنة تصدرت اجتماع الرئاسات والقوى السياسية

2020/12/08 | 22:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء، ان الاجتماع الذي جمع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية هذا اليوم كان في ثلاث اتجاهات أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والموازنة.

وقال المسعودي لـ /المعلومة/، أن “الاجتماع الذي جمع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية هذا اليوم كان في ثلاث اتجاهات أبرزها والأساس فيها، هو ان تعطي القوى السياسية الضوء الأخضر للحكومة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والتي تعني تنظيم عملية إعداد الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.

وأضاف أن “الاجتماع ناقش ايضا اليات اجراء الانتخابات المبكرة وتذليل الصعوبات والمعوقات أمام إجراؤها في وقتها المحدد”.



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