سامسونغ تغير عالم كاميرات الهواتف بتقنية جديدة

2020/12/08 | 22:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

ذكرت بعض مواقع وصفحات الإنترنت أن شركة "سامسونغ" تعمل على تقنية جديدة ستغير من خلالها عالم التصوير عبر كاميرات الهواتف الذكية.

ويعتقد بعض خبراء التقنية أن هدف سامسونغ من تطوير الحساس الجديد هو جعل كاميرات الهواتف قادرة على تصوير الفيديوهات بدقة 8K العالية جدا، ودون أن تصبح الكاميرا بارزة بشكل كبير من جسم الهاتف".

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