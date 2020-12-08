فرض حظر على التنقل بين المدن في السليمانية وحلبجة ومحيطهما

2020/12/08 | 22:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت اللجنة الامنية العليا في اقليم كردستان، الثلاثاءـ فرض حظر التجوال بين محافظة السليمانية وحلبجة ورابرين وادارة كرميان.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الاول 2020)، انه "تقرر فرض حظر "التنقل" بين مدينتي حلبجة والسليمانية، فضلا عن منع التنقل بين جميع الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة بدءا من الساعة الـ 12 ليلا من اليوم حتى الـ 12 ليلا من يوم غد المصادف 2020/12/9".

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