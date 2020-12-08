نفاذ الشحن … اكبر مشكلة تواجه مستخدمي اجهزة آيفون

2020/12/08 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

اشتكى العديد من مالكي هواتف آيفون مؤخرا من مشكلات في استنزاف بطاريات أجهزتهم، بعد حصول هذه الأجهزة على التحديث الجديد لنظام التشغيل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أصحاب بعض نماذج هواتف آيفون بدأوا يعانون من مشكلات في سرعة فراغ بطارية أجهزتهم بعد تحميل نسخة iOS 14.2 الجديدة، وادعى أصحاب الأجهزة “أن هواتفهم باتت تفقد نصف شحن بطارياتها تقريبا خلال نصف ساعة فقط، وفي بعض الأحيان بات شحن البطارية ينقص بمقدار 5% خلال 5 دقائق من الاستعمال العادي للهاتف”.

وتشير الإحصائيات التي أجرتها بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية إلى أن المشكلة المذكورة شملت هواتف iPhone 12 وبعض نماذج هواتف آيفون القديمة مثل iPhone 6s، وiPhone 7، و iPhone 8، و iPhone SE، و iPhone XS، فضلا عن حواسب iPad Pro التي حصلت على أنظمة iPadOS 14.2، والغريب في الأمر أنها لم تطل هواتف iPhone 11.

ويعتقد خبراء التقنية أن المشكلات المذكورة سببها خلل برمجي في نسخ 14.2 من أنظمة iOS، ويتوقع أن تعالج آبل هذه المشكلات مع إطلاق نسخ OS 14.3 و iPadOS 14.3 للمستخدمين بشكل رسمي.



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