2020/12/08 | 22:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الصحة والبيئة، آخر نتائج مفاوضاتها مع شركة فايزر الامريكية بشان لقاحها في علاج مصابي فيروس كورونا والوقاية منه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف آخر مفاوضاتها مع {فايزر} وتصريحات محبطة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف آخر مفاوضاتها مع {فايزر} وتصريحات محبطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).