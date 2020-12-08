2020/12/08 | 22:15 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الصحة والبيئة، آخر نتائج مفاوضاتها مع شركة فايزر الامريكية بشان لقاحها في علاج مصابي فيروس كورونا والوقاية منه.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف آخر مفاوضاتها مع {فايزر} وتصريحات محبطة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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