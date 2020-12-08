إيران تعلن اعتقال “ضالعين” في اغتيال العالم النووي فخري زاده

2020/12/08 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن اعتقال بعض “الضالعين” في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وفي حديث نقلته قناة “العالم”، أوضح عبد اللهيان أنه تم التعرف على بعض الجناة في اغتيال فخري زاده من قبل الأجهزة الأمنية واعتقالهم ولا يمكنهم الفرار من وجه العدالة.

وأضاف: “سنرد عليهم بشكل حازم يجعلهم يندمون على فعلتهم”.

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