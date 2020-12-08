لأول مرة في تاريخ الدولة.. عربية تعتزم الترشح لرئاسة إسرائيل

2020/12/08 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت إمرأة عربية نيتها الترشح لرئاسة دولة إسرائيل خلفا للرئيس الحالي رؤوفين ريفلين.

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