مساعد وزير الخارجية الامريكي :سفارتنا في بغداد باقية

2020/12/08 | 22:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر :" ان السفارة الامريكية في بغداد باقية ، ولن يتم غلقها" .وقال شينكر في تصريح متلفز ، انه بحث مع المسؤولين العراقيين الهجمات على البعثات الدبلوماسية وحمايتها ، مشيرا الى :"دعم العراق في كافة المجالات ،ومنها مساعدته في اعادة الاموال المهربة "./انتهى9

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