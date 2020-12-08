2020/12/08 | 22:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ من المقرر ان يزور وفد من حكومة اقليم كردستان بغداد يوم غد الأربعاء للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان في تصريح صحفي :" ان نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان، قوباد طالباني، سيترأس الوفد التفاوضي الى بغداد".والهدف من الزيارة ، بحسب هورامي ، استدامة الحوار والتوصل إلى اتفاق حول الملفات العالقة ،لاسيما تثبيت المستحقات المالية لاقليم كوردستان في مشروع موازنة العام المقبل.وقرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في اقليم كردستان ، خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعها اليوم الثلاثاء بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني ، ارسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل للمشاكل العالقة بين الطرفين./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من حكومة اقليم كردستان يزور بغداد غداً للتوصل الى اتفاق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من حكومة اقليم كردستان يزور بغداد غداً للتوصل الى اتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).