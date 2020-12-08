ناظم يؤكد تلقي الحكومة العراقية دعماً بشأن الموازنة

2020/12/08 | 22:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، تلقي الحكومة دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة، مؤكداً إصرار الحكومة على...

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