الأمم المتحدة تدين أعمال العنف ضد المحتجين في السليمانية وتطالب بتحديد مرتكبيها

2020/12/08 | 22:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادانت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في السليمانية خلال الأيام الماضية والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ودعت البعثة في بيان، سلطات إقليم كردستان الى فتح تحقيقات عاجل لتحديد مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم الى القضاء، في حين طالبت بحماية حقوق التظاهر السلمي والسماح لوسائل الإعلام بنقل الأخبار بحرية دون ترهيب أو ضغط لضمان حريات التظاهرات والتعبير.

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