شكوك حول مؤامرة من قبل ريال مدريد ضد ميلانو في دوري الابطال

2020/12/08 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

صرح الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بأنه ليس قلقا بشأن نتيجة مباراة ريال مدريد وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، على خلفية تكهنات وسائل إعلام إيطالية باحتمال حدوث اتفاق بينهما.

ويحتاج فريقا ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ إلى التعادل في المباراة التي ستجمعهما غدا الأربعاء، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في العاصمة مدريد، ليتأهلا سوية إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

بينما يحتاج إنتر ميلان إلى الفوز على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني غدا الأربعاء أيضا، للتأهل إلى الدور ذاته، لكن شرط أن لا تنتهي مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ بالتعادل.

وراجت تقارير في وسائل إعلام إيطالية عن نظرية المؤامرة، وردا على سؤال حتمي إذا كان يخشى أن يحدث هذا الأمر في المباراة الأخرى، قال كونتي: “نلعب في دوري الأبطال.



نحن نتحدث عن أندية كبيرة”.

وأضاف: “لست قلقا على الاطلاق بشأن ما قد يحدث في مدريد.



دعونا لا نتحدث عن المباريات الأخرى”.

وتابع: “أتمنى ألا تركز وسائل الإعلام كثيرا على الشائعات التي تتحدث عن اتفاق لتحقيق نتيجة تصب في صالح الفريقين.



إنه أمر محبط أن نسمع هذا الكلام”.

وواصل كونتي حديثه، قائلا: “إنها مجرد تكهنات لكن إنتر وشاختيور وريال ومونشنغلادباخ سيلعبون من أجل الفوز”.

ويتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق نقطة على ريال مدريد وشاختيور صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ومن ثم إنتر ميلان في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

ولكن ما يستبعد “نظرية المؤامرة” هو أن المباراتين ستجريان في وقت واحد، والتعادل لن يخدم ريال مدريد في حال تغلب شاختيور على إنتر ميلان، لذا فأنه من المنطقي أن يلعب الفريق الملكي على الفوز فقط.



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