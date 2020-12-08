2020/12/08 | 22:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي ورونالدو وجها لوجه في قمة برشلونة ويوفنتوس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي ورونالدو وجها لوجه في قمة برشلونة ويوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).