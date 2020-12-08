على وقع الإحتجاجات.. وفد حكومي جديد من الاقليم يزور بغداد غداً

2020/12/08 | 22:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يزور وفد من حكومة إقليم كردستان بغداد يوم غد الأربعاء للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

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