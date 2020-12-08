إدارة الطاقة: إنتاج الخام الأمريكي سيهبط بأكبر من التوقعات السابقة في 2020

2020/12/08 | 22:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم إنه من المتوقع تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 910 آلاف برميل يوميا في 2020 إلى 11.34 مليون برميل يوميا، وهو نزول أكبر مما شملته توقعات سابقة كان عند 860 ألف برميل يوميا، بحسب “رويترز”.

وتتوقع الإدارة أيضا انخفاض استهلاك الولايات المتحدة من البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى 2.38 مليون برميل يوميا إلى 18.16 مليون برميل يوميا في 2020، وذلك دون تغيير عن توقعاتها السابقة.

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