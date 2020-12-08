توقف بناء مصنع “تسلا” في ألمانيا بسبب الثعابين

2020/12/08 | 22:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

توقف بناء أول مصنع أوروبي لشركة “تسلا” للسيارات الكهربائية في ألمانيا، بسبب مشكلة جديدة تواجه الشركة.

وأوقفت المحكمة الإدارية في فرانكفورت على أودر إزالة الأشجار من موقع البناء بسبب التهديد الذي تتعرض له الثعابين والسحالي التي تعيش في المنطقة.

وكانت الشركة قد حصلت في وقت سابق على إذن من السلطات المحلية، بقطع الأشجار على مساحة 83 هكتارا من الغابات لبناء منشآت للتخزين ومد الصرف الصحي.

لكن العلماء والكثير من المدافعين عن البيئة، قالوا إن هذا العمل يمكن أن يؤدي إلى تدمير مجموعات من الثعابين الناعمة والسحالي.

من جانبها، أكدت “تسلا” أنها خلال التحضير للبناء، قامت بجمع كل الزواحف ونقلها في غضون شهرين لكن علماء البيئة يرون أنه من المستحيل إنجاز مثل هذا العمل واسع النطاق في هذا الوقت القصير.



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