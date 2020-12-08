2020/12/08 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أدهم_الكربلائي شركة ترميم البيوت الخربة للمقاول مقتدى المْرَمِّمْچيأعلن خبير الترميم مقتدى قبل أيام عن مشروعه الجديد، ألا هو مشروع ترميم البيت الشيعي.



هي دعوة لإحياء التحالف الوطني، عفوا التحالف الشيعي الإسلامچي العتيد، والذي تأسس من الأيام الأولى بعد سقوط الطاغية باسم (البيت الشيعي)، وفي المقابل هناك (البيت السني)، وكذلك (البيت الكردي)، وتتفرع عن كل بيت أفخاذ وأعمام وبُوَيتات.دعوة مقتدي يعني تعالوا يا د ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة ترميم البيوت الخربة للمقاول مقتدى المرممچي - أدهم الكربلائي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة ترميم البيوت الخربة للمقاول مقتدى المرممچي - أدهم الكربلائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).