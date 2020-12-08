ترامب سيوقع مرسوما رئاسيا بشأن لقاح كورونا

2020/12/08 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، مرسوما يضمن توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة قبل الدول الأخرى.

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