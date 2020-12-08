الدولار الأمريكي يرتفع عالميا مع تزايد إصابات الوباء

2020/12/08 | 22:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عزز الدولار الأمريكي ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات كورونا وصفقة التحفيز.وارتفع الدولار مع تزايد إصابات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة

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