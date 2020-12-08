2020/12/08 | 22:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار الذهب ارتفاعها عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز المالي.وارتفع المعدن الأصفر بعد أن ربح 26

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. أسعار الذهب ترتفع عند التسوية مع آمال التحفيز المالي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. أسعار الذهب ترتفع عند التسوية مع آمال التحفيز المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).