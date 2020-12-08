بالصور:تكريم راية قبة الامام الحسين مع محفل قرآني لشهداء الخدمة الحسينية داخل الصحن الحسيني

2020/12/08 | 22:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهدت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة راية قبة الامام الحسين عليه

السلام لعوائل شهداء المنبر الحسيني مع

اقامة محفل قرآني على روح الشهداء الذين

قضوا دفاعا عن العراق والقضية الحسينية

ونقل مراسل و

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