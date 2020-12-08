فايزر تعلن “أخبارا سارة” للعالم بشأن لقاح كورونا

2020/12/08 | 22:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات قالت شركة “فايزر” الأميركية، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء، إنها جاهزة لبدء شحن لقاح كورونا بعد تلقي تصريح “الاستخدام الطارئ”.وذكرت الشركة: “نحن جاهزون لبدء شحن الجرعات الأولية بعد تلقي تصريح الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية”.وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية “قدمت لنا طلبا أوليا لتوفير 100 مليون جرعة …

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